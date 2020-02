immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei Colliers

Meltem Cömertbay neue Director Berlin

Autor: Charles Steiner

© Colliers International

Der globale Immo-Dienstleister Colliers International hat sein Segment Investment Land in Berlin verstärkt und Meltem Cömertbay als neue Director an Bord geholt. Cömertbay ist Diplom-Ingenieurin und verfügt über eine mehr als 15- jährige Erfahrung in der Immobilienbranche. Zuletzt war sie als Leiterin Immobilien und Expansion bei Aldi Nord tätig, davor u.a. bei Kaufland und Bauwert. Künftig werde sie den Grundstücks-Investmentmarkt in Berlin und Umland verantworten.

Kemal Zeyveli, Regional Manager Berlin bei Colliers International: "Insbesondere das Berliner Umland ist mit seiner hohen Anzahl an interessanten Grundstücken für Investoren sehr lukrativ. Daher bauen wir unseren Standort gemäß unserer Expansionsstrategie kontinuierlich aus."