Karriere zum Tag: Neu bei Corum

Martin Prandl und Karolis Rutkauskas erweitern Team

Autor: Stefan Posch

Das Wiener Büro der französischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Corum hat gleich zwei Neuzugägne zu vermelden. Vertriebsprofi Martin Prandl zeichnet ab sofort als Sales-Manager im B2B-Bereich für den weiteren Ausbau und die Stärkung des Vertriebsnetzwerks in ganz Österreich verantwortlich. Immobilien-Investment-Experte Karolis Rutkauskas (Bild) wurde zudem zum Investment Manager ernannt, der Investitionsmöglichkeiten in Gewerbeimmobilien im CEE-Raum und dem Baltikum erschließen und die Präsenz des Unternehmens in der Region stärken soll.

„Wir haben für das heurige Jahr große Pläne, unter anderem führen wir in Kürze ein zweites, sehr interessantes Produkt in Österreich ein. Martin Prandl wird uns mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten dabei helfen, uns dafür vertriebsseitig noch breiter aufzustellen. Karolis Rutkauskas hingegen wird es Corum entsprechend unserer Anlagestrategie ermöglichen, unser Wachstum in CEE und den baltischen Staaten fortzusetzen“, so Christopher Kampner, Head of Office Austria bei Corum.