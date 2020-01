immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei Findheim

Cristian Busoi neuer Head of Business Development

Autor: Charles Steiner

© Findheim

Mit Cristian Busoi hat das Wiener PropTech Findheim einen neuen Head of Business Development eingesetzt. Busoi etablierte bereits ein Start Up als Marktführer am österreichischen Maklersoftwaremarkt und erarbeitete erfolgreiche Konzepte für unterschiedlichste Anwendungsfälle in der Immobilienbranche. Bei Findheim wird er neben seinem Know How und Netzwerk auch die Assets seines vor kurzen gegründeten Unternehmen der fify online services GmbH einbringen. Mit fify online services konzipiert der Experte maßgeschneiderte Webauftritte von Maklerbüros und steht namhaften Immobilienunternehmen als Consultant zur Seite. Bei Findheim wird sich Cristian Busoi sowohl um die Weiterentwicklung des Serviceangebots auf www.findheim.at als auch um das klassische Business Development kümmern. Jürgen Leger, Geschäftsführer von Findheim: „Cristian ist schon rund fünfzehn Jahre in der Immobilienbranche tätig und hat dort viele Änderungen erlebt und auch mitgestaltet. Dabei hat er immer noch den notwendigen Esprit und die Leichtigkeit wie es für ein PropTech-StartUp unerlässlich ist. Seine früheren und aktuellen Erfolge sprechen für sich und wir sind froh ihn von unserer Vision für Findheim überzeugt zu haben.“ Cristian Busoi: „Wir wissen alle, die Zukunft der Immobilienbranche ist digital. Durch die smarte Kombination von persönlichem Kontakt, Technologie, Design und Verständnis der Bedürfnisse aller Akteure lassen sich sehr gute Ergebnisse mit weniger Kosten erzielen. Mit Findheim können wir dies nun hervorragend abdecken und sind bereit, den Immobilienvertrieb neu zu organisieren.“