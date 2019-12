immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei IG Group

Robert Michael McTighe neu im Vorstand

Autor: Charles Steiner

© IG Group

Der globale Finanzdienstleister IG Group ernennt Robert Michael McTighe zum nichtexekutiven Vorstandsvorsitzenden, um June Felix und das Führungsteam bei der Umsetzung der Konzernstrategie zu unterstützen. Das gab die IG Group via Aussendung bekannt. Bis das Engagement in Kraft tritt - am 3. Februar 2020 -, wird Jonathan Moulds diese Funktion interimsmäßig ausführen.

McTighe, 66 Jahre, weist jahrelange Führungs-, Vorstands- und Regulierungserfahrungen in öffentlichen und privaten Unternehmen auf. Er ist zudem Vorsitzender bei Openreach Limited, Together Financial Services Limited und Arran Isle Limited. Zuletzt war er bei der IGAS Energy PLC tätig.