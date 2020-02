immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei IMMOunited

Martina Sauer neue Vertriebsleiterin

Neuzugang bei IMMOunited: Mit Martina Sauer hat sich Roland Schmid jetzt eine Branchenexpertin an Bord geholt. Sauer zeichnet seit kurzem für die Vertriebsleitung und -strategie verantwortlich. Die 33-jährige Betriebswirtin aus Wien bringt dabei langjährige Sales-Erfahrung aus der Versicherungs- und Immobilienbranche mit und war zuletzt bei Immobilienscout24 als Teamlead im Key Account Management tätig.

Sauer freut sich in einer Stellungnahme auf ihre neue Aufgabe: „Den wichtigsten Aufgabenbereich sehe ich in der nahtlosen Betreuung unserer Kunden und dem stetigen Ausbau von New Business. Darauf möchte ich verstärkt unseren Fokus legen, denn nur so können wir auch in Zukunft einen einzigartigen Service für die heimische Immobilienbranche bieten.“