immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei LIP Invest

Alexander Eisfeld neuer technischer Leiter Assetmanagement

Autor: Charles Steiner

© LIP Invest

Neuzugang beim Logistik-Investmenthaus LIP Invest: Seit Anfang des Monats ist Alexander Eisfeld als technischer Leiter Assetmanagement an Bord. Als dieser werde er den Logistikimmobilien-Bestand der LIP-Fonds betreuen. Eisfeld war zuvor bei der Strabag in München tätig, wo er technischer Property Manager für ein Mischportfolio aus Wohn- und Gewerbeimmobilien verantwortlich war.

Eisfeld studierte nach dem Abitur Bauingenieurwesen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden sowie Technisches Gebäudemanagement an der Hochschule Mainz und schloss dort mit den Titeln Bachelor of Engineering und Master of Engineering ab. Erste berufliche Erfahrungen sammelte Eisfeld während seiner Studienzeit bei der Fraport AG im Immobilien- und Facility Management.