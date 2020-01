immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei Rothschild

Masurek betreut Institutionelle auch in Österreich

Autor: Gerhard Rodler

Joachim Masurek betreut ab sofort von der Frankfurter Niederlassung aus Wholesale- und institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf Family Offices, Asset Managern, Dachfondsmanagern und institutionellen Investoren. Mit dem neuen Mitarbeiter, der das bestehende Team erweitert, möchte Edmond de Rothschild Asset Management seine Aktivitäten in beiden Kerngeschäftsfeldern weiter stärken. Der 36-Jährige berichtet an Christian Lorenz, Head of Sales Schweiz, Deutschland und Österreich.

Masurek kommt von Fidelity, wo er seit 2015 als Associate Director Family Offices, Dachfonds und Asset Manager beraten hat. Davor betreute er bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Asset Management als Senior Sales Manager institutionelle und Wholesale-Kunden und war zudem Produktspezialist für Absolute-Return-Strategien. Zuvor war er nach einem konzerninternen Traineeprogramm im Beteiligungsmanagement der LBBW mitunter für Group M&A und Unternehmensbewertung zuständig.