immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei Rustler

Larissa Keminger neue Teamleiterin Wohnungseigentum

Autor: Charles Steiner

Neuzugang bei Rustler: Larissa Keminger verstärkt ab sofort das Management von Rustler im Bereich der Wohnungseigentumsverwaltung. Die ausgebildete Rechtswissenschaftlerin mit mehrjähriger Erfahrung in einer namhaften internationalen Anwaltskanzlei, wechselte 2014 zu Rustler und absolvierte ihre Ausbildung zur Immobilienmanagerin im Rahmen der unternehmenseigenen Rustler Akademie.

Zu den wichtigsten Aufgabenfeldern der Expertin für Wohnungseigentum gehört neben der laufenden Kostenoptimierung bei den betreuten Wohnhausanlagen auch die Abwicklung von notwendigen Maßnahmen für die nachhaltige Werterhaltung und Wertsteigerung der Liegenschaften.

Die Betreuung von Wohnungseigentum zählt zu den wichtigsten Geschäftsfeldern der Hausverwaltung Rustler. Der reibungslose Betrieb, ein professionelles Kostenmanagement und der nachhaltige Werterhalt der Liegenschaften sind die zentralen Anforderungen an das Expertenteam von Rustler, für das Larissa Keminger (36) als neue Teamleiterin verantwortlich ist. „Wir sind stolz, dass sich Larissa Keminger zur Führungskraft entwickelt hat, was die praxisnahe Ausrichtung unserer Akademie unterstreicht“, so Geschäftsführer der Gebäudeverwaltung Rustler Martin Troger.