Karriere zum Tag: Neu bei Scannell

Geoffrey Pizzanelli neuer Capital Development Director EU und GB

Autor: Charles Steiner

Die Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft Scannell Properties hat mit Geoffrey Pizzanelli einen neuen Director Development für die EU und Großbritannien an Bord geholt. Er wechselt dabei von AEW und wird ab 1. Jänner seinen Dienst bei Scannell antreten. Dabei wird er vom neuen Pariser Standort des Unternehmens die Akquisitions- und Veräußerungsstrategie in Europa und Großbritannien verantworten. In dieser Funktion wird er Investitionsmöglichkeiten erschließen, das regionale Underwriting überwachen sowie Veräußerungsstrategien entwickeln und deren Umsetzung leiten.

Mit über elf Jahren Erfahrung im paneuropäischen Asset- und Investment Management war Pizzanelli die vergangenen acht Jahre bei AEW tätig. Bei der europäischen Organisation des US-amerikanischen Immobilien-Investors bekleidete er verschiedene Positionen, darunter als Fonds Controller für den Logistics Fund, Asset Manager Frankreich & Spanien sowie als Head of Asset Management, Development & Transactions (Logistik und Light Industrial in Südeuropa).