immo flash

Karriere zum Tag: Neu bei TPA

Nina Putz und Michael Nester neue Directors

Autor: Charles Steiner

© TPA

Das Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen TPA baut seine Bundesländeraktivitäten wie auch die Führungsriege weiter aus. Mit Jahresbeginn sind Nina Putz (Bild) und Michael Nester zu neuen Directors ernannt worden. Die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Nina Putz ist seit 17 Jahren für TPA und seit 2 Jahren am Standort Krems tätig. Ihre Fachgebiete sind Finanzstrafrecht, Verfahrensrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Der Bregenzer Michael Nester (32) hat bereits während seines BWL-Studiums an der WU seinen Fokus auf Steuerrecht gelegt. Der Steuerberater und Finanzstrafrechtsexperte ist seit 2012 bei TPA am Standort Wien tätig und hat sich auf Immobilienbesteuerung, gemeinnützige Wohnbauvereinigungen und Privatstiftungen spezialisiert.

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA: „Unsere Mitarbeiter bilden das Rückgrat von TPA. Mit ihnen steht und fällt der Erfolg unseres Unternehmens. Deshalb freue ich mich besonders, dass uns unsere Top-Experten Nina Putz und Michael Nester seit Jahren begleiten und tagtäglich ihren Beitrag dazu leisten, dass wir heute zu den führenden Kanzleien des Landes zählen.“