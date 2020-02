immo flash

Karriere: Neu bei Travel Industry Club

Jasmin Soravia neu im Vorstand

Autor: Charles Steiner

© Soravia

Die Initiative zur Förderung der Tourismusforschung und -entwicklung, der Travel Industry Club Austria, hat Jasmin Soravia, Geschäftsführerin der SoReal in den Vorstand gewählt. Damit komplettiert sie den Vorstand bestehend aus Harald Hafner (Präsident), Peter Peer (Vizepräsident), Angela Pengl Böhm , Frans Jan Soede sowie Helmut Zolles und Gottfried Rieck.

Soravia ist auf Immobilienprojektentwicklung spezialisiert und ist in dieser Funktion seit 2015 für die großen Bauvorhaben der Soravia in Österreich - darunter Triiiple, Danube Flats, Austro Tower und The Brick - sowie für zwei Projekte in Deutschland verantwortlich. Jasmin Soravia hat überdies seit Anfang 2019 den Vorsitz des Urban Land Institut Austria übernommen, eine internationale non profit Forschungs- und Bildungseinrichtung, die sich mit nachhaltiger Stadtentwicklung beschäftigt.