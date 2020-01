immo flash

Karriere: Neu bei Turner & Townsend

Matthias Prichzi neuer Director Austria

Autor: Charles Steiner

© Philipp Schuster

Neuzugang beim Beratungsunternehmen Turner &Townsend: Mit Anfang des Jahres ist Matthias Prichzi als Director eingesetzt werden, der damit zusammen mit Niederlassungsleiter Florian Krauß das Expertenteam in Wien verstärkt. Prichzi, er wechselte von Goldbeck Parking zu Turner & Townsend, verfügt über eine mehr als 20 Jahre währende Erfahrung im Hoch- und Tiefbau sowie in der Immobilienwirtschaft. Florian Krauß setzt mit dieser Personalie die Segel auf weitere Expansion: "Durch diese Verstärkung setzt Turner & Townsend ein klares Zeichen und Bekenntnis zum Wachstum auf dem österreichischen Markt." Prichzi zu seiner neuen Position: "Ich freue mich sehr darauf bei komplexen Bauvorhaben den Bereich High-Quality-Projektmanagement treiben zu dürfen!"

Turner & Townsend ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Bereiche Programm-Management, Projektmanagement, Kostenmanagement sowie Beratungsleistungen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Energieversorgung und Rohstoffgewinnung spezialisiert hat. Es unterhält 110 Büros in 45 Ländern weltweit, seit 2005 ist Turner & Townsend in Wien aktiv, seit 2008 mit einer eigenen Niederlassung.