Stradiot neuer Head of Investment

Autor: Gerhard Rodler

Nach der Weichenstellung des 6B47 Geschäftsbereichs Corporate Finance & Investment im Herbst 2020 mit Elke Plazeriano an der Spitze, folgte im Frühling nun die Neubesetzung für die Position Investor Relations.

Christoph Stradiot verstärkt seit ersten März 2021 das Team als neuer Head of Investment & Relationship Management. In dieser Funktion zeichnet er für sämtliche Mezzanin- und Eigenkapitalthemen und den Real Estate Club verantwortlich. Der gebürtige Wiener hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und der IESE Business School in Navarra (Spanien) studiert. Nach seinen beruflichen Stationen bei der Erste Group Immorent AG und der Raiffeisen Bank International AG war er zuletzt als Associate Director bei Ernst & Young im Bereich Markets und davor über vier Jahre in der Transaktionsberatung in Wien tätig. „Mit Christoph Stradiot haben wir einen Experten im Investmentsektor gefunden, der sein langjähriges Netzwerk miteinbringt“, so CEO Sebastian G. Nitsch, „Die Aufgabe der Abteilung ist es, bestmögliches Service für unsere privaten sowie institutionellen Investoren zu bieten, die mit rund 160 Millionen Euro in Projekten in Deutschland, Polen und Österreich investiert sind. Elke Plazeriano und ihr Team koordinieren die gesamte Strukturierung von Fremd- sowie Eigenkapital mit über fünfunddreißig Banken der gesamten 6B47 UnternehmensGruppe, sowohl auf Projekt- als auch Corporateeben.“