KFC goes Niederösterreich

EHL vermittelt Lokalfläche in Brunn am Gebirge

Autor: Charles Steiner

Die US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) wird heuer ihre erste Filiale in Niederösterreich eröffnen. Auf Vermittlung der EHL Gewerbeimmobilien GmbH werde Queensway Restaurants GmbH eine Liegenschaft im Bereich des Einkaufszentrums SC17 in Brunn am Gebirge übernehmen und damit die Zahl seiner Standorte in Österreich auf neun erhöhen, so EHL in einer aktuellen Meldung. Die Eröffnung des ersten niederösterreichischen KFC-Restaurants ist bereits für die Sommermonate dieses Jahres geplant. Für das KFC-Restaurant wird es auch eine Drive-In/DriveThru-Möglichkeit geben.

EHL-Einzelhandelsspezialist Mario Schwaiger: „Die Lage an der stark befahrenen Triester Straße direkt gegenüber IKEA und der Shopping City Süd, Österreichs größtem Einkaufszentrum, sichert hier eine außerordentlich hohe Frequenz.

Umgekehrt ist Kentucky Fried Chicken auch eine wertvolle Ergänzung des bereits sehr hochwertigen Angebotsmix im Bereich des SC17 und wird für zusätzliche Frequenz in dem Center sorgen. Dass mit Kentucky Fried Chicken eine der renommiertesten Gastronomieketten der Welt an seiner Expansionsstrategie in Österreich festhält, zeigt, dass die durch Corona ausgelösten Veränderungen auch neue Möglichkeiten eröffnen und es Unternehmen und Investoren gibt, die diese Chancen aktiv nutzen werden“