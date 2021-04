immo flash

KGAL platziert ESG-Wohnimmo-Fonds

Erstes Closing über 370 Millionen Euro ist erreicht

Autor: Charles Steiner

Nachhaltige Immobilien finden starken Anklang bei Investoren. So hat etwa der Investmentmanager KGAL innerhalb weniger Monate seinen „KGAL Wohnen Core 3“-Spezialfonds mit Kapitalzusagen in der Höhe von 370 Millionen Euro platzieren können. Der Fonds KGAL Wohnen Core 3 verfügt über eine valide Deal-Pipeline von ca. 240 Millionen Euro in wachstumsstarken A-Städten. Bereits mit dem ersten Closing habe eine Großinvestition in München durchgeführt werden können. Der Fonds, der über ein reguläres Eigenkapitalvolumen von 400 Millionen Euro verfügt, kann bis zu einem Hardcap von 500 Millionen Euro Eigenkapital ausgebaut werden. Die Fremdkapitalaufnahme beträgt maximal 50 Prozent. Florian Martin, verantwortlicher Geschäftsführer für die institutionellen Kunden der KGAL Investment Management: „Aufgrund des hohen aktuellen Platzierungsvolumens und der bereits gemachten Soft Commitments für das zweite Closing gehen wir fest davon aus, den Fonds dieses Jahr über das avisierte Volumen von 400 Millionen Euro hinaus zu platzieren.“