Kläger wird Abteilungschef Logistik

Karriere zum Tag: Neues bei BNP Paribas RE Rhein Ruhr

Autor: Charles Steiner

© BNP Paribas Real Estate

Wechsel bei BNP Paribas Real Estate im Ruhrgebiet: Robert Kläger (37) übernimmt zum 1. April die Abteilungsleitung des Logistics & Industrial Advisory-Teams in Essen und Düsseldorf und verantwortet fortan die Vermietungsaktivitäten im Industriesektor für das Rhein-Ruhr-Gebiet. Er folgt auf Florian Kolodziejczak (39), der zum Jahresanfang in das Investment-Team dieser Assetklasse wechselte.

Kläger war bereits von 2015 bis 2017 in der Industrie-Vermietung in Düsseldorf bei BNP Paribas Real Estate tätig. Vor seinem Wiedereinstieg war er zuletzt über drei Jahre lang als Supply Chain Manager bei Aldi Süd tätig. Insgesamt verfügt Kläger über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche und war u. a. in leitenden Funktionen bei der Schenker Deutschland AG und in der Logistikberatung aktiv.