immo flash

Koger steigt bei EHL auf

Karriere zum Tag: Neuer Bereichsleitung Wohnen bei EHL Immobilien Management

Autor: Charles Steiner

© EHL

Manuel Koger übernimmt die Bereichsleitung Wohnen in der EHL Immobilien Management GmbH. Das berichtet die EHL via Aussendung. Koger ist damit für ein Portfolio mit ca. 150 Liegenschaften und 5.500 Mietwohnungen mit Schwerpunkt in Wien verantwortlich.

Koger absolvierte die Fachhochschul-Studiengänge Immobilienmanagement und Immobilienwirtschaft und kann auf große Erfahrung im Bereich Hausverwaltung und Immobilienmanagement zurückblicken. Er ist seit 2013 in der EHL Immobilien Gruppe tätig. „Manuel Koger ist ein sehr kundenorientierter sowie erfahrener und innovativer Immobilienmanager. Mit ihm wird der Geschäftsbereich Wohnen seinen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen können“, so Geschäftsführer Bruno Schwendinger.