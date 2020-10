immo flash

Kötter übernimmt Projektentwicklung

Karriere zum Tag: Neu bei CA Immo Germany

Autor: Charles Steiner

Die CA Immo verstärkt ihr Development-Team und hat mit Michael Kötter einen neuen Leiter der Projektentwicklung am Standort Berlin eingesetzt. Vor seinem Eintritt bei der CA Immo war Michael Kötter seit 2002 in Berlin bei der Anschutz Entertainment Group in verschiedenen Verantwortungspositionen tätig. Zuletzt hatte er die Gesamtverantwortung für die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Ostgüterbahnhofs sowie für sämtliche Immobilien bezogenen Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland und Österreich. Matthias Schmidt, Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH und Leiter Projektentwicklung Deutschland: "Wir gewinnen mit Michael Kötter einen hervorragenden Leiter unserer Projektentwicklung in Berlin, der über eine breite Expertise sowohl im Bereich der Quartiersentwicklung als auch im Bereich Hochbau verfügt."