immo flash

Seemaxx Outlet-Center verkauft

Quilquest und Kintyre kaufen 35.000 m² Retailflächen am Bodensee

Autor: Charles Steiner

Das Seemaxx Outlet-Center am Bodensee, nahe an der österreichischen und Schweizer Grenze ist vom Schweizer Family Office H Sat an ein Konsortium aus Quilvest Capital Partners und dem Frankfurter Investor und Assetmanager Kintyre verkauft worden. Im Zentrum von Radolfzell mit Blick auf den Bodensee gelegen, weist die Liegenschaft 35.000 m² Gewerbefläche auf, darunter das Seemaxx Factory-Outlet-Center, Logistik- und Lagereinheiten sowie das Bürogebäude Kesselhaus. Das Closing ist für Ende dieses Jahres geplant.

Die Transaktion umfasst den Erwerb der Hesta Beteiligungs-GmbH (Eigentümerin und Betreiberin der Immobilie). Patrick Laroche, CIO Real Estate für Europa und Asien bei Quilvest Capital Partners, erklärt: „Wir bewerten diese Immobilie als sehr attraktiv, da sie eine Mischung aus diversifizierten Geldflüssen und verschiedenen Verbesserungspotenzialen aufweist, insbesondere für das Seemaxx Factory-Outlet-Center, das sich in einem einkommensstarken Einzugsgebiet befindet. Damit passt es gut zu dem Wertschöpfungsansatz, den wir in den europäischen Märkten in mehreren Sektoren replizieren wollen.“