immo flash

CV Real Estate übernimmt Ladehöfe

Ausgburger Entwicklung von Partner herausgekauft

Autor: Charles Steiner

© CV Real Estate

Auf dem Gelände der ehemaligen Ladehöfe, direkt am Augsburger Hauptbahnhof, entsteht derzeit ein neues, hochmodernes Stadtviertel, das Wohnen und Gewerbe vereinen soll. Die CV Real Estate AG hatte die ca. 4.000 m² großen Baufelder bereits 2019 gemeinsam mit dem KanAm Grund German Development Fonds von der Aurelis Real Estate erworben. Nachdem für die KanAm Grund Group das unternehmensinterne Projektziel mittlerweile erreicht wurde, hat die CV Real Estate AG jetzt die Projektanteile ihres Joint-Venture-Partners übernommen. Somit ist der Münchner Projektentwickler nun alleiniger Eigentümer. Realisiert werden hier anstatt Hotel- und Boardinghaus nun Büroflächen, so CV Real Estate in einer Aussendung. Rund 16.000 m² vermietbare BGF gehen sich hier aus. Der Baustart für das Innenstadtquartier ist für Spätherbst 2021 geplant. Schon jetzt steht man jedoch mit mehreren namhaften Mietern in Verhandlungen, sodass etwa 60 Prozent der Fläche bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Abgesehen von der Projektentwicklung in Augsburg, ist die CV Real Estate AG aktuell u. a. auch in Nürnberg aktiv. Dort realisiert der Münchner Immobilien- und Investmentspezialist im Rahmen der Projektentwicklung Lichtenreuth auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände eine Wohnbebauung mit 280 Apartments