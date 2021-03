immo flash

Lamprecht übernimmt Lakeside Park

Karriere zum Tag: Wechsel von BIG nach Kärnten

Autor: Charles Steiner

© BIG

Bernhard Lamprecht (49) übernimmt nach sechs Jahren in der Bundesimmobiliengesellschaft die Leitung der beiden Science- und Technologieparks Lakeside Park (Klagenfurt) und High Tech Campus Villach. In der BIG war Lamprecht bis zuletzt Teamleiter Asset Management im Unternehmensbereich Universitäten. In Kärnten war Bernhard Lamprecht in seiner Funktion als Asset Manager unter anderem für die Sanierung der Universität in Klagenfurt verantwortlich, bei der die Bundesimmobiliengesellschaft 26 Mio. Euro investiert hat. Er begleitete die Uni bei ihrer Standortentwicklung und bei der Vorbereitung des derzeit laufenden Wettbewerbs für die weitere Campusentwicklung.

Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft: „Bernhard Lamprecht hat diesen Trend, Universität und Wirtschaft an einem Standort zu vernetzen, in den sechs Jahren als Asset Manager in unserem Unternehmensbereich Universitäten begleitet und mitgestaltet. Seine Expertise bringt er jetzt nach Kärnten, wo er weiter an der Schnittstelle von Forschung und Unternehmen wirken wird. Wir freuen uns auf zukünftige Anknüpfungspunkte - nicht zuletzt, weil sich der Lakeside Park in der unmittelbaren Umgebung zur Alpen-Adria-Universität Klagenfurt befindet, deren Standortentwicklung wir als BIG begleiten.“