LaSalle IM kauft in Spanien

Logistik-Projekt in Villaverde von Engel & Völkers Development erworben

Autor: Charles Steiner

© Engel & Völkers Development

Wie stark die Nachfrage nach Logistikimmobilien derzeit ist, zeigt sich auch an dieser Transaktion. Kaum wird eine solche Immobilie entwickelt, wird sie auch schon verkauft - weit vor der Fertigstellung. Engel & Völkers Commercial realisiert in den kommenden zwei Jahren auf 70.000 m² neue Lagerhallen im spanischen Villaverde. Das Projekt ist jetzt im Rahmen eines Forward-Funding-Deals an LaSalle Investment Management für 52,6 Millionen Euro verkauft worden. Der Logistikpark Villaverde liegt nahe der A-4 (Carretera de Andalucía) und ist einer der wichtigsten Industrie- und Logistikkorridore im Süden Madrids. Hier hat Engel & Völkers bereits im Oktober 2019 das erste Grundstück akquiriert, hier sieht man durch die gute Verkehrsanbindung an das nahe Stadtzentrum und die Autobahnen einen idealen Standort für die Last-Mile-Logistik.

Für die neuen Lagerhallen in Villaverde wird eine BREEAM-Zertifizierung mit Exzellenz-Status angestrebt. Basierend auf der "LaSalle Green Clause", die in den Mietverträgen enthalten sein wird, verpflichten sich die zukünftigen Mieter dazu, die geforderten Emissions- und Umweltkriterien einzuhalten. Die Mieteinheiten in den modularen Lagerhäusern lassen sich flexibel an die Bedürfnisse der Kunden anpassen und werden eine Größe von 2.500 bis 20.000 Quadratmetern umfassen.