Lawson verstärkt Corporate Finance

Karriere zum Tag: Neu bei BNP Paribas Real Estate

Mit Anfang des kommenden Monats verstärkt Thomas Lawson das Corporate Finance & Portfolio Transactions-Team bei BNP Paribas Real Estate. Als Associate Director Corporate Finance & Portfolio Transactions wird er die nationalen Investment-Teams unterstützen und insbesondere das Cross-Border-Geschäft sowie die Kooperation mit in London ansässigen Investoren weiter ausbauen, so BNP Paribas Real Estate in einer Aussendung. Vor seinem Wiedereinstieg war er zuletzt fünf Jahre für die paneuropäischen Investment-Aktivitäten bei Knight Frank in London zuständig. Lawson begann seine Karriere 2009 als Auszubildender bei BNP Paribas Real Estate in Hamburg und wechselte 2011 zu BNP Paribas Real Estate UK, wo er am Londoner Standort tätig war.