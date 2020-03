immo flash

Le Burger erweitert im Auhof

Größtes Lokal mit 500 m² wird eröffnen

Autor: Charles Steiner

Die Burgerkette "Le Burger" erweitert aktuell ihre bestehenden Ladenflächen und wird voraussichtlich am 17. April mit 500 m² ihre größtes Restaurant im Auhof Center eröffnen. Das gab Le Burger via Aussendung bekannt. Das folgt auch der Expansionsstrategie in der Stadt Wien, mittlerweile gebe es nach den beiden Lokalen im Donau Zentrum und dem Auhof Center, sieben Restaurants mit, laut eigenen Angaben, insgesamt über 200 Mitarbeitern.

Im Zuge der Erweiterung werde der Le Burger im Parterre des Auhof Centers durch eine XXL-Burgermanufaktur im ersten Stock ersetzt, heißt es weiter. Die Investitionssumme liege dabei im sechsstelligen Bereich.