Luxus zum Tag: Leben wie ein Opernstar

Italienische Villa von Maria Callas steht zum Verkauf

Autor: Charles Steiner

Sie war eine Opernsängerin, wie es sie ein zweites Mal nicht gegeben hat. Maria Callas Interpretationen von La Traviata, Bellinis Norma und viele mehr haben sich auf ewig in die Opernwelt eingebrannt. Nun kann man auch wie sie leben: Auf willhaben wird aktuell eine besonders außergewöhnliche Immobilie in Sirmione am Gardasee angeboten. Maria Callas, zu Lebzeiten und darüber hinaus eine der bedeutendsten Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts, verbrachte dort gemeinsam mit ihrem Ehemann und Manager Giovanni Battista Meneghini etliche Sonnenstunden. Auf 500 m² im Haupthaus und im 135 m² großen Gästehaus lässt es sich vorzüglich leben. Ein eigener Bootsanlegeplatz, zwei Hubschrauberlandeplätze, 1.500 m² Privatstrand, 6.500 m² Garten mit malerischen Zypressen. Die Villa ist 2018 neu renoviert worden. Callas Gatte und Manager Giovanni Battista Meneghini war laut Verkäufer eingetragener Eigentümer der Liegenschaft, dies belegen auch die offiziellen Dokumente. Angeboten wird das Prachtstück nun für 9,5 Mio Euro (VB) auf willhaben.