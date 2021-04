immo flash

Lehner übernimmt Akquisition

Karriere zum Tag: Neu bei Arnold Immobilien

Autor: Charles Steiner

© Arnold Immobilien

Christoph Lehner (32) ist ab sofort neuer Leiter Akquisition bei Arnold Immobilien. Der Investmentspezialist hat ein Studium der Rechtwissenschaften an der Universität Wien absolviert und ist seit mehr als vier Jahren im Unternehmen als Investmentmakler im Bereich Zinshaus erfolgreich tätig. Die neue Funktion umfasst auch die Leitung der Akquise in den Auslandsniederlassungen von Arnold Immobilien. Während des Studiums der Rechtswissenschaften arbeitete er im Real-Estate-Management einer internationalen Großbank. Nach dem Gerichtsjahr stieg Lehner als Investmentmakler bei Arnold Immobilien ein und zeichnete für mehrere große Zinshaustransaktionen verantwortlich. Lehner kündigte in einer Stellungnahme an, mit seiner Expertise einen weiteren Beitrag zur dynamischen Entwicklung des Unternehmens leisten zu wollen: "Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe mit internationaler Ausrichtung."

Markus Arnold, CEO von Arnold Immobilien: "Ich freue mich sehr, dass sich nach einem mehrstufigen externen und internen Auswahl-verfahren Christoph Lehner durchsetzen konnte - ein schönes Ergebnis für unseren hochqualifizierten Nachwuchs im Unternehmen."