Leiner verstärkt Muhr & Wipfler

Karriere zum Tag: Neuzugang bei Bewertung

Autor: Charles Steiner

Die Sachverständigen Muhr & Wipfler erweitern ihr Immobilienbewertungsteam. Die international agierenden Sachverständigen haben mit Ende 2020 Frau Rosa Leiner als Verstärkung geholt. Die 18-jährige ist als Junior in der Immobilienbewertung tätig und absolviert gerade die Ausbildung am WIFI Niederösterreich zur staatlich geprüften Immobilientreuhänderin (Makler, Verwalter, Bauträger). Praxiserfahrung hat sie sich bereits im Büro ihres Vaters, einem renommierten Immobilientreuhänder und Baumeister in Wien-Umgebung, aneignen können. Geschäftsführer Manuel Wipfler zum Neuzugang: „Ich freue mich, dass wir mit Frau Leiner das Know-how und die Entwicklung des Unternehmens vorantreiben können. Gemeinsam mit ihr werden wir unsere Präsenz und vor allem die Qualität unserer Immobiliendienstleistungen weiter verbessern können“