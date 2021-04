immo flash

Lektüre zum Tag: Merkantiler Minderwert

Leitfaden und Anlassfälle am österreichischen Immobilienmarkt

Autor: Stefan Posch

© Linde Verlag

Der merkantile Minderwert ist vor allem aus dem KFZ-Bereich bekannt. Man spricht dann von ihm, wenn Unfallautos trotz vollständiger fachgerechter Reparatur einen geringeren Verkaufspreis erzielen als vergleichbare unfallfreie Kraftfahrzeuge. Dieser merkantile Minderwert ist im Prinzip auch bei Liegenschaften anerkannt. Diesem Thema widmet sich ein neu erschienenes Buch des renommierten Juristen Ferdinand Kerschner sowie des deutschen Experten Wolfgang Kleiber und des Immobiliensachverständigen Daniel Ertl widmet.

Laut den Autoren fordert das Thema Juristen und Immobilienbewertungssachverständige gleichermaßen und spielt neben dem Schadensersatzrecht im Recht der Enteignungsentschädigung und auch in der Praxis der Verkehrswertermittlung eine wichtige Rolle, die einen interdisziplinären Lösungsansatz erfordert. Das Werk untersucht die unterschiedlichen Anlassfälle am österreichischen Immobilienmarkt und gibt einen umfassenden und weiterführenden Blick auf die aktuelle Diskussion zu diesem Thema in Deutschland. Das Werk stellt den ersten grundlegenden Leitfaden zu diesem Thema in Österreich dar, in dem rechtsvergleichend mit Deutschland und interdisziplinär in umstrittenen Fragen Lösungsansätze präsentiert werden.

