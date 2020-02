Immobilien Magazin

Lernen im Ausland

Wer sich weiterbilden will, ist nicht nur an Österreich gebunden: Universitäten auf der ganzen Welt bieten ein vielfältiges Studienprogramm für den Immobiliensektor an - online von zu Hause aus oder vor Ort!

Autor: Susanne Prosser

Das Internet macht so manches möglich: an Top-Universitäten studieren beispielsweise, ohne an Zeit und Ort gebunden zu sein. Ob in England, Dubai, Australien, in der Schweiz oder in den USA - wer bereit ist, eine kleinere oder größere Summe an Ausbildungskosten sowie ausreichend Zeit, Fleiß und Disziplin zu investieren, ist vom Sofa aus dabei, und mit entsprechendem Einsatz halten die Studiosi nach durchschnittlich ein bis zwei Jahren das Zertifikat einer internationalen Elite-Uni in Händen. "Eine ideale Voraussetzung für internationale Weiterbildungen ist es, die grundlegende Ausbildung an einem Institut in Österreich abzuschließen, denn die Kenntnis des heimischen Markts und vor allem der Aufbau eines persönlichen Netzwerkes in der Branche sind das Um und Auf für den Erfolg", sagt Bob Martens, Lehrgangsleiter Immobilienwirtschaft und Liegenschaftsmanagement an der TU Wien, "Weiterbildungen an internationalen Universitäten eignen sich, um sich in spezifische Materien zu vertiefen sowie den Horizont und sein Wissen laufend zu erweitern."

Fit für den internationalen Markt

Michael Trübestein, Leiter des Studiengangs Master of Science in Real Estate von der Hochschule Luzern, spricht sich deutlich für Auslandserfahrung aus: "Der Immobilienmarkt wird seit den letzten zehn Jahren internationaler. Es ist von großem Vorteil, den internationalen Markt zu kennen und seine Kenntnisse über die Landesgrenzen hinaus zu erweitern." Wer sich für die Online- Variante entscheidet, sollte sich nach Möglichkeit auch um Kontakte vor Ort bemühen, sagt Trübestein: "So können Sie praxisbezogener lernen und auch international ein Netzwerk knüpfen." Tipp: Nach einigen Jahren Berufserfahrung empfiehlt es sich, ein Assessment bei der Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) zu absolvieren. Dieser weltweit führende Verband aus Immobilienspezialisten in Österreich hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, einheitliche und weltweit anerkannte Qualitätskriterien für Profis aus der Branche festzulegen.

Nach Oxford vom Wohnzimmer aus

Auch Universitäten sind bei RICS akkreditiert - so zum Beispiel die Oxford Brookes University. Studieren an der Elite-Uni ist also dank Notebook auch von zu Hause aus kein Problem: Mit dem MSc-Real Estate Investment Finance-Programm richtet sie sich mittels Fernstudium an Immobilienfachleute, aber auch an Fondsmanager und Investmentbanker, die ein besseres Verständnis von Immobilien als Vermögenswert in einem Anlageportfolio erlangen möchten.

Die Teilnehmer erwerben praktische Fähigkeiten, um in verschiedenen Feldern des Immobilieninvestments erfolgreich zu sein. Zugleich gibt es die Möglichkeit, Wissen und Erfahrungen in realen Situationen auszutauschen und ein internationales Netzwerk aufzubauen. Rund 9.300 Euro fallen für dieses anderthalbjährige Programm an Studiengebühren an. Weiters stehen an der Oxford Brookes University postgraduale Weiterbildungen für Real Estate Management, Planung und Projektentwicklung sowie Bauen im Studienprogramm.

Weitere Infos unter www.brookes.ac.uk

Cambridge: Die Führungspersönlichkeiten von morgen

Auch in der prestigeträchtigen Studentenstadt Cambridge lässt es sich zu diversen Fernstudien inskribieren.

Das berufsbegleitende "Real Estate"- Programm der Elite-Uni ist für alle konzipiert, die mindestens drei Jahre fundierte Berufserfahrung in der Immobilienbranche haben und bereits in einer Führungsposition sind - oder eine solche anstreben.

Das Studium dreht sich vor allem um technische Inhalte. Es soll die Teilnehmer zu souveränen "Change-Agents" für die Immobilienbranche ausbilden, die disziplinübergreifend von Finanzierung und Investment über Wirtschaft und Umweltpolitik, bis hin zu Planung und Recht eine breite Fachexpertise haben.

Die angehenden Absolventinnen werden gezielt für Führungspositionen in der Immobilienwirtschaft ausgebildet.

In den Lehrgangsunterlagen finden sich unter anderem praxisbezogene Inhalte, wie Interaktion zwischen Wirtschaft und dem Immobilienmarkt, Einfluss der Globalisierung auf den Markt, Risk Management, Auswirkungen des technologischen Wandels auf die Branche sowie nachhaltiges Bauen in nachhaltigen Städten. Das Investment: Rund 15.800 Euro pro Jahr für die Dauer von zwei Jahren.

Mehr dazu unter https://www.cam.ac.uk/

Manchester: Profis für den internationalen Markt

Internationale Märkte stehen an der University of Manchester im Mittelpunkt des Lehrplans: Der MSc Real Estate-Kurs ist darauf ausgerichtet, Verbindungen zwischen Wissen und Praxis-Verständnis zu entwickeln und gleichzeitig Kenntnisse über rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen für Immobilienmärkte auf internationaler Basis zu erlangen. Der MSc-Lehrgang vermittelt eine solide Grundlage über den Immobilienmarkt aus Sicht von Investoren, Entwicklern und verschiedenen Akteuren der Gesellschaft.

Während des zweijährigen Studiums, das gesamt rund 17.500 Euro kostet, geht es insbesondere darum, Fähigkeiten in der Problemlösung, im strategischen Denken und in der Teamarbeit branchenspezifisch zu entwickeln.

Weitere Informationen: https://www.manchester.ac.uk/

Warum nicht nach Miami?

Es muss nicht immer online sein - wer sich eine Auszeit nehmen will, kann auch im Sunshine State zum Immobilienprofi avancieren und mit einer gültigen Arbeitserlaubnis im Real Estate der hippen Strandmetropole tätig sein.

An der Florida International University ist das möglich: Das International Real Estate-Programm ist ein intensiver Vollzeit- Studiengang mit Schwerpunkt auf Investment-Immobilientransaktionen und mit internationaler Ausrichtung.

Kostenpunkt: Rund 26.960 Euro für die Dauer von zehn Monaten.

Mehr dazu unter www.fiu.edu.

Austausch mit Österreich an der Deakin University in Australien

Erlebnisreich ist auch eine Branchenausbildung in Australien, und die Deakin University in Melbourne ist eine der besten Adressen dafür. Mit einem Graduate Diploma of Property erwerben Sie relevante Branchenkenntnisse anhand eines Lehransatzes aus der Praxis: Der Lehrgang dauert ein Jahr und ist mit rund 23.800 Euro zwar nicht gerade günstig - aber die Erfahrung zahlt sich aus. Praktisch: Wer an der FH Wien studiert, kann für ein Semester nach Melbourne gehen und sich die absolvierten Prüfungen anrechnen lassen, Förderungen für die entsprechenden Studiengebühren gibt es beim WAFF.

Klemens Braunisch von der FH Wien: "Besonders im Bereich Immobilieninvestment ist internationale Erfahrung von großem Vorteil. Darüber hinaus ist es ein großes Plus für die persönliche Entwicklung, wenn man Auslandserfahrung hat und weiß, wie andere Kulturen denken und agieren."

https://www.deakin.edu.au/

Fortbildung in Luzern

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ), Kompetenzzentrum für Finanzen in Luzern ist ebenfalls ein Partner der FH Wien und gilt unter den Schweizer Fachhochschulen als größter Anbieter der Schweiz für Weiterbildung im Bereich Finanzen. Beim Studiengang "Master of Science in Real Estate" wird Auslandserfahrung in Form von unterschiedlichen Städteexkursionen groß geschrieben.

Und: Wer möchte, kann ein Semester in Hongkong studieren und sich so den zusätzlichen Masterabschluss für International Banking sichern! Und: Die Arbeitserlaubnis für China gibt es gleich dazu.

www.hslu.ch/msc-re

Spezial-Online Kurse an Instituten auf der ganzen Welt

Einen umfangreichen Fundus zu unterschiedlichsten weltweiten Fortbildungen zeigt die Plattform edx.org: Hier können Wissenshungrige durch diverse Online-Kurse stöbern, darunter finden sich Titel wie "Smart Cities", "Nachhaltiges Design von Gebäuden", "Soziale Verantwortung bei der Gebäudeentwicklung" und viele mehr. Toll: Viele Kurse sind nur gegen eine geringe Zertifizierungsgebühr von 44 Euro zu buchen! Also dann: Ran an den PC!