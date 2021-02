immo flash

Neues Gesundheitszentrum für Liesing

WGZ23 in Entwicklung

Autor: Charles Steiner

© AW Architekten ZT

Eine Assetklasse, die sich mitunter am erfolgreichsten durch die Covid-Krise schlagen, sind Gesundheitsimmobilien. Mit dem WGZ23 bekommt der Wiener Bezirk ein neues Gesundheitszentrum. Der Baubeginn dafür soll in den kommenden Wochen starten, die Fertigstellung ist mit 2024 geplant. Das WGZ23 soll hier als Vollanbieter sämtliche medizinische Bereiche abdecken, die medizinischen Schwerpunkte des WGZ23 sind dabei ein Primary Health Care Center für den Bezirk, sowie ein Zahnambulatorium, Radiodiagnostik, Labordiagnostik und Orthopädie. Die Projektentwicklung liegt in den Händen der WGZ23 GmbH & Co KG mit Sitz in Wien.

Gerald Bischof, Bezirksvorsteher von Liesing, begrüßt das Projekt: "Wir forcieren seit langem die Errichtung jeweils einer Primärversorgungseinheit in den beiden Liesinger Standortgebieten Zentrum Liesing und Wohnpark Alterlaa. Das WGZ23 nahe dem Zentrum von Liesing bietet klare Vorteile - verlässliche medizinische Betreuung mit langen Öffnungszeiten - und ergänzt das vorhandene Angebot der wohnortnahen medizinischen Versorgung im niedergelassenen Bereich." Das Bauwerk ist als klimaaktiv klassifiziert und hat die Klima Aktiv Gold Zertifizierung, Erdwärme sorgt für die Wärme- und Klimaversorgung des Gebäudes.