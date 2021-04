immo flash

Linus entert München

Erstmals Ankaufsfinanzierung in Schwabing

Autor: Gerhard Rodler

Linus Digital Finance konnte im ersten Quartal 2021 seinen ersten Deal in München finalisieren. Das Berliner FinTech vergibt mit dieser Finanzierung seine bisher größte Mezzanine-Tranche in Höhe von 14 Millionen Euro. Das Gesamtprojektvolumen liegt bei rund 165 Millionen Euro und deckt sowohl den Ankauf des Grundstücks als auch die Planung und Fertigstellung der künftigen Wohnanlage ab. Insgesamt entstehen auf dem Gelände 11.000 Quadratmeter Wohnfläche für Ein-, Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen.

"Für unsere erste Finanzierung in München ist die Begleitung eines klassischen Wohnprojekts in sehr guter Lage mit einem renommierten Bauherren der richtige Start. Wir freuen uns sehr, nun auch den wichtigen Münchner Markt für unsere Investoren erschlossen zu haben und so unser Portfolio weiter diversifizieren zu können", kommentiert Lucas Boventer, Managing Director Investments bei Linus Digital Finance.

Linus Digital Finance finanziert über einen von ihr verwalteten Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht es semi-professionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen Investments über eine digitale Plattform zu beteiligen. Die Laufzeit der Kredite beträgt in der Regel zwischen 12 und 48 Monate. Eine Tochtergesellschaft der LINUS Digital Finance AG wird als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) von der BaFin beaufsichtigt.