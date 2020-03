immo flash

LIP Invest kauft in Hannover

Logistikdevelopment mit langfristigem Mieter erworben

Autor: Charles Steiner

Der deutsche Logistikinvestor LIP Invest hat erneut zugekauft. Diesmal in Hannover, wo die LIP Invest im Rahmen eines Forward Commitments eine Logistikentwicklung am ehemaligen Max-Müller-Eisenwerk erworben hatte, die aktuell revitalisiert wird und mit dem Kabelhersteller LAPP bereits einen langfristigen Mieter aufweist. Dieser hat 45.000 m² angemietet und wird die Flächen nach Fertigstellung im Oktober dieses Jahres beziehen, heißt es aus einer entsprechenden Aussendung. Verkäuferin, der noch im Bau befindlichen Immobilie, ist die Firma bauwo, eine Grundstücksgesellschaft aus Hannover, die in den Assetklassen Logistik, Büro und Hotel als Projektentwickler aktiv ist. Über den Kaufpreis sind keinerlei Angaben gemacht worden. Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP: "Wir konnten uns im Rahmen eines Off-Market-Verfahrens in einem Kreis ausgewählter potenzieller Investoren erfolgreich durchsetzen und uns die attraktive Immobilie sichern. Die über fünfjährige Zusammenarbeit mit der bauwo und die Erfahrungen aus inzwischen neun Objektankäufen haben schließlich den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben."