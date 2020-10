immo flash

Löbl-Brand übernimmt Treasury

Karriere zum Tag: Neuzugang bei Soravia

Autor: Charles Steiner

© Soravia

Die Soravia will ihr Konzernmanagement ergänzen und hat mit Quereinsteiger Peter Löbl-Brand die neugeschaffene Leiter-Position für die Bereiche Treasury und Controlling besetzt. Löbl-Brand, der in Südkorea sowie an der FH Wiener Neustadt studiert hat, blickt auf viele erfolgreiche Jahre im Treasury international tätiger Industriekonzerne zurück, darunter der internationale Automotive-Zulieferer Megatech Industries AG oder der börsenotierte Konzern RHI Magnesita.

Während Peter Löbl-Brand operativ die Bereiche Controlling, Corporate Finance, Liquiditätssteuerung und Kostenplanung auf Konzernebene verantwortet, übernimmt in seinem Team mit Marco Schütz ein erfahrener Stammspieler des Hauses den Bereich Projektfinanzierungen bei Soravia. In dieser neuen Struktur entstehen für CFO Peter Steurer neue Kapazitäten. Diese widmet er der künftigen Weichenstellung für weiteres strategisches Wachstum.