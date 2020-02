immo flash

Logistik im Norden boomt

20.000 m² Flächenumsatz im Submarkt Wien Umland Nord

Autor: Stefan Posch

Laut aktuellen Zahlen des Vienna Research Forum (VRF) über den Logistik- und Industriemarkt Wien und Umgebung wurde der größte Flächenumsatz im 2. Halbjahr 2019 im Submarkt Wien Umland Nord verortet. 20.000 m² wurden hier umgesetzt, was rund 18 Prozent des Flächenumsatzes im H2 2019 entspricht. Der Gesamtflächenumsatz 2019 lag bei rund 137.100 m². Der Gesamtbestand an Logistik-, Produktions- und Industrieflächen in Wien und Umgebung betrug zum H2 2019 über 5,3 Millionen m². 90 Prozent des Flächenumsatzes entfallen auf Logistikflächen und 10 Prozent auf Produktions- und Industrieflächen.

Logistikflächen würden nur vom VRF berücksichtigt, solange sie gewisse Qualitätskriterien wie Hallenhöhe, Rangierfläche und Entfernung von der Autobahn erfüllen. 43 Prozent der klassifizierten Gebäude entsprechen demnach der Klasse A, 36 Prozent der Klasse B und 21 Prozent der Klasse C. Bei den Produktions- und Industrieflächen wurden alle Objekte aufgenommen, die gewisse Mindestkriterien wie z.B. Hallengröße erfüllen.