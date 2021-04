immo flash

Investoren-Sturm auf Logistik und Wohnen

Große Bürodeals nehmen ab, Hotel kommt zurück

Autor: Charles Steiner

Die Coronapandemie hat auch die Investmentpräferenzen deutlich geändert. Das lässt sich aus dem Colliers-Marktbericht EMEA Markets Snapshot Capital Markets Q1 2021 herauslesen, der heute Vormittag publiziert worden ist. Während große Bürotransaktionen im heurigen Quartal deutlich zurückgegangen sind, setzt sich dafür die hohe Marktdynamik in den Segmenten Wohnen, Logistik und Industrie fort.

Direkte Immobilieninvestitionen in Europa erreichten im ersten Quartal 2021 ein Gesamtvolumen von 51 Milliarden Euro. Dies entspricht zwar einem Rückgang von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei betont Colliers, dass das erste Quartal 2020 das zweitbeste Ergebnis eines ersten Vierteljahres in den letzten 20 Jahren aufwies. Zudem sind teils erhebliche Unterschiede im Ländervergleich zu beobachten. Das habe auch mit der dritten Infektionswelle zu tun, die laut Matthias Leube, CEO von Colliers Deutschland, europaweit viele Bieterverfahren verzögert hätte: "Trotz des Ausbleibens großvolumiger Bürotransaktionen im ersten Quartal 2021 ist die Marktstimmung bei Core-Immobilien in Spitzenlagen mit geringem Risiko anhaltend positiv. Zudem rechnen wir für das zweite Quartal mit dem Beginn der Verkaufsverfahren für mehrere großvolumige Objekte."

Der Wohn- bzw. Livingsektor verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage in der Region Nordics, in Italien sowie in Zentral- und Osteuropa. Auch auf dem britischen Markt für Studentenwohnen beobachtet Colliers eine zunehmend optimistische Stimmung. Die Nachfrage nach alternativen Marktsegmenten wie Biowissenschaften, Seniorenwohnheime und Immobilien mit Nutzungspotenzial für den Technologiesektor ist anhaltend hoch. Interessant ist auch die Tatsache, dass sich auch das Hotel-Segment einer steigenden Nachfrage erfreut, zum ersten Mal seit der Pandemie verzeichnet Colliers wieder ein anlaufendes Transaktionsgeschehen.