Logivest vermittelt bei Köln

35.000 m² an Einrichtungsdiscounter

Autor: Charles Steiner

Für den Eigentümer Logicor hat die Logivest eine rund 35.000 m² große Logistikfläche an den Einrichtungsdiscounter Poco vermittelt. Dabei handelt es sich um eine Liegenschaft im nordrhein-westfälischen Bönen, die in den kommenden Monaten komplett revitalisiert werden wird. Sie befindet sich nahe der Firmenzentrale von Poco, die in Bergkamen ihren Sitz hat.Die darauf befindlichen Hallen werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der Einzug des Einrichtungs-Discounters ist für das erste Quartal 2022 geplant.

Thomas Schmidt, Managing Director Logivest NRW: „Wir freuen uns sehr, dass wir für Poco das ideale Objekt in unmittelbarer Nähe zu ihrer Zentrale gefunden haben. Die Region um Kamen ist sehr begehrt. Erst kürzlich hat TEDi im Logistikpark in Kamen eine rund 85.000 m² große Fläche angemietet.“