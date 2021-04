immo flash

Loosdorf vor Wiederbelebung

180.000 m²-Fläche startet neu durch

Autor: Gerhard Rodler

Der Immobilieninvestor Walter Schisernig hat das großes Logistikareal im niederösterreichischen Loosdorf erworben, und zwar zusammen .mit internationalen Partnern. Die zentral gelegene, weitläufige Logistik- und Lagerimmobilie verfügt über eine direkter Autobahn-, sowie Bahnanbindung.

Auf einer Grundfläche von rund 180.000 m² erstreckt sich das direkt an der Westautobahn A1 gelegene Logistik- und Lagerareal. Es stehen insgesamt eine Nutzfläche von rund 60.000 m² zur Verfügung, wobei 10.000 m² davon als Kühl- und Tiefkühllager ausgelegt sind. „Unser Ziel ist es mit der wirtschaftlichen Wiederbelebung dieses bestehenden Areals erneut einen deutlichen Mehrwert für die gesamte Region zu schaffen. Dementsprechend treten wir für eine nachhaltige (Nach-) Nutzung dieser außergewöhnlichen Logistikimmobilie ein. Umso mehr freuen wir uns daher, dass diese Immobilie bereits langfristig an ein international agierendes Speditions- und Logistikunternehmen, das als Spezialist für ganzheitliche Branchenlösungen bekannt ist, vermietet werden konnte“, so Investor Walter Schisernig über das vielversprechende Potential dieses Immobilienprojekts.