immo flash

Neue Lukoil-Zentrale am Schwarzenbergplatz

Refurbishment am Wiener Schwarzenbergplatz

Autor: Charles Steiner

Der russische Mineralölkonzern Lukoil zieht in das Objekt Schwarzenbergplatz 13, einen Steinwurf vom bisherigen Standort in der Kantgasse entfernt. Noch im März sollen die Bauarbeiten für die Revitalisierung des 1905 errichteten repräsentativen Baus starten. Eigentümerin der Liegenschaft ist laut Grundbuch eine Prima Immobilien, vormals Unita Immobilien mit Sitz am Schubertring. Als Geschäftsführerin fungiert Marina Kulishova.

Künftig wird das Unternehmen seine internationalen Aktivitäten weitestgehend am neuen Standort bündeln. Laut Lukoil habe man bereits einen positiven Baubescheid.

Im Rahmen des Sanierungskonzeptes soll das historisches Bestandsgebäude revitalisiert und erweitert werden, die Bauarbeiten starten noch im März. Der neue Firmensitz soll zum dritten Quartal 2022 bezugsfertig sein - das Investitionsvolumen bewegt sich im unteren zweistelligen Millionenbereich, so Lukoil.

"Die neue Lukoil Firmenzentrale am Wiener Schwarzenbergplatz ist ein weiteres wichtiges Signal und ein zusätzliches Commitment für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der positive Baubescheid ist dieser Tage bei uns eingelangt. Wir sind also voll im Zeitplan und können die Bauarbeiten wie geplant im März starten", so Alexander Matytsyn, CEO der Lukoil International GmbH. Der immoflash hat hinsichtlich der Besitzverhältnisse des Repräsentationsbaus beim Ölkonzern nachgefragt. Bis Redaktionsschluss war allerdings keine Rückmeldung eingetroffen.

Die Lukoil-Gruppe ist in Österreich mit fünf Gesellschaften vertreten und beschäftigt hier rund 130 Leute. Seit Juni 2019 sitzt der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) im globalen "Board of Directors" des russischen Konzerns.