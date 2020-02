immo flash

Luxus zum Tag: Star Wars-Villa zum Verkauf

Dort hielten sich Luke Skywalker und Chewbacca auf

Autor: Charles Steiner

© TopTenRealEstateDeals.com

Nein, es ist nicht der Todesstern. Dennoch hat die Immobilie, die aktuell zum Verkauf steht, mit Star Wars zu tun. Wie die Plattform TopTenRealEstateDeals mitteilt, wird die Star Wars-Mansion, jene Villa, in der sich Luke Skywalker und Chewbacca zwischen den Dreharbeiten zur Kultreihe aufgehalten hatte, verkauft. Für die Kleinigkeit von 26,5 Millionen Dollar (23,13 Millionen Euro) ist das rund 5.000 m² Fläche umfassende Schmuckstück in den Hidden Hills in der Stadt Beverly Hills zu haben.

Das Außengelände erstreckt sich über drei Hektar und ist mit seinem Innen- und Außenpool mit Wasserfall, Rutsche und Grotte sowie dem Spa und Tennisplatz inmitten einer üppigen Landschaftsgestaltung perfekt für jeden Erdbewohner oder Weltraumbesucher.