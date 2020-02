immo flash

Mallorca mit Wertsteigerungspotenzial

Positive Preisentwicklung als Trend

Autor: Günther Schneider

Die Balearen bleiben weiterhin ein sicherer Hafen für Immobilieninvestitionen. 2019 hat sich das Volumen der umgesetzten Immobilientransaktionen laut Zahlen von Engel & Völkers auf dem Gesamtmarkt wiederholt positiv entwickelt und auf einem hohen Niveau von 4 Milliarden Euro stabilisiert. Der Anteil ausländischer Käufer beträgt dabei rund 40 Prozent, was einem Transaktionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro entspricht. Insbesondere Mallorca wird von vielen internationalen Käufern und Kapitalanlegern favorisiert. „Die Insel steht für Lebensqualität, stabile Preise und eine starke Wirtschaft. Wir beobachten, dass sich allmählich ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage einstellt“, sagt Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers auf den Balearen. Derzeit bilden deutsche Käufer die größte Kundengruppe (60 Prozent), gefolgt von Klientel aus Spanien (12 Prozent), Großbritannien (10 Prozent), Schweiz (5 Prozent) und Skandinavien (4 Prozent).

„Die positive Preisentwicklung der vergangenen Jahre ist ein Indiz für einen langfristigen Trend. Eigentümer auf Mallorca können weiterhin mit einer hohen Wertstabilität ihrer Immobilie rechnen“, erklärt Florian Hofer. Darüber hinaus führt der zunehmende Fokus auf den Qualitätstourismus zu weiteren Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur auf der Insel. Insbesondere Palma de Mallorca befindet sich derzeit im Wandel. Hier fließt ein dreistelliger Millionenbetrag in den Ausbau des Luxus-Yachthafen Club de Mar, in die Renovierung der Hafenpromenade Palma sowie in die Region Playa de Palma. Neben nennenswerten Projekten in der historischen Altstadt entstehen aktuell mehrere neue erstklassige Wohnlagen in dem familienfreundlichen Stadtteil Bonanova. Auch das Umland von Palma sowie einfache und mittlere Lagen auf der Baleareninsel werden in Zukunft weiter an Attraktivität gewinnen und steigende Preise verzeichnen.