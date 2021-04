immo flash

Mapic meldet sich zurück

Nach Absage im Vorjahr steht heuriger Termin

Autor: Charles Steiner

In der Coronapandemie zeichnet sich in Europa langsam eine Entspannung ab. Mittlerweile steht jetzt der Termin für die heurige Mapic in Cannes, die im Vorjahr abgesagt werden musste. Die diesjährige Veranstaltung findet vom Dienstag, 30. November bis Donnerstag, 2. Dezember statt. Dabei positioniert sich die Mapic 2021 als erste internationales Branchentreffen, das von Angesicht zu Angesicht abgehalten wird und Fachleuten aus den Bereichen Einzelhandel, F & B und Freizeit die erste Gelegenheit bietet, seit Ausbruch der Pandemie wieder zusammenzukommen. Thema der Mapic: „Menschen und Orte: ein neues Kapitel“. Kern der Retailmesse: Der E-Commerce wächst, der Einzelhandelsmix entwickelt sich weiter und physische Verkaufsstellen werden in Erlebnisräume verwandelt. Dazu findet parallel auch die LeisurUp statt, die globale Veranstaltung für die ortsbezogene Unterhaltungsindustrie, und The Happetite, eine internationale Veranstaltung für Restaurantbetreiber mit mehreren Standorten.