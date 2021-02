immo flash

Marktplatz für PropTech gegründet

PropTechMarket soll Startups unterstützen

Autor: Charles Steiner

© PropTechMarket

Mario Facchinetti, Initiator und bis 2020 Leiter des Schweizer Innovationsnetzwerks SwissPropTech, hat jetzt die Unternehmung PropTechMarket gegründet. Ziel ist, kleine und mittelständische Unternehmen im DACH-Raum in dem Bereich beim Innovationsmanagement zu unterstützen. Zum einen soll mit einer Auswahl an qualitätsgeprüften Innovationen die Selektion von mehrwertstiftenden Lösungen im undurchsichtig gewordenen Innovations-Dschungel vereinfacht werden. Zum anderen will PropTechMarket einen qualitativen Talent-Pool mit motivierten und innovationsbegeisterten Fachkräften aufbauen, die ihre Kompetenzen in der Immobilien- und Bauwirtschaft einbringen wollen. Derzeit fokussieren sich die Angebote von PropTechMarket auf die Bereiche der Objektvisualisierung und Facility Management. In einem nächsten Schritt sollen weitere Geschäftsfelder des Immobilienzyklus' hinzukommen.