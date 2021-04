immo flash

Nicht ohne Marktwerteinschätzung

Re/Max bietet jetzt gratis Marktwerteinschätzung

Autor: Günther Schneider

Die Zahl der Immobilienverkäufe steigt trotz Corona und hatte im Vorjahr laut dem Re/Max ImmoSpiegel einen neuen Höchstwert (immoflash berichtete). Das Klima für Immobilienverkäufe bleibt also weiter günstig. Doch wie hoch soll man beim Preis ansetzen? Wenig verwunderlich ist das zweithäufigste Motiv für die Beauftragung eines Maklers dessen genaue Kenntnis von Markt und Preisen vor Ort. Gerade beim Thema Verkauf ist das Ansetzen des korrekten Marktpreises aber ein absolutes Must. Aus diesem Grund bietet Re/Max bis 31. Mai kostenlose Marktwerteinschätzungen für Immobilieneigentümer an. Auch die Re/Max Donau City Immobilien macht bei der Aktion mit. Rudolf Ley, einer der Geschäftsführer von RE/MAX DCI. „Ziel ist es, einen Preis zu erzielen, mit dem sowohl der Verkäufer als auch der Käufer zufrieden ist. Der erste grundlegende Schritt ist deshalb die objektive und professionelle Einschätzung des Marktwerts.“