immo flash

McArthurGlen eröffnet in Malaga

Erstes Designer Outlet in Südspanien

Autor: Stefan Posch

© McArthurGlen

Der Betreiber der Designer Outlets Parndorf und Salzburg McArthurGlen hat kürzlich in Málaga einen weiteren Standort eröffnet. Es ist das erste Designer Outlet seiner Art in Südspanien.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Málaga EDP weist das Center den für McArthurGlen typischen dörflichen Stil auf und wurde in Anlehnung an die lokale andalusische Architektur entworfen. Im Designer Outlet Málaga wird auch eine Skulptur des Bildhauers Nic Fiddian-Green zu sehen sein. „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des ersten McArthurGlen Designer Outlets in Spanien. Wir bieten einen hochwertigen Markenmix, eine wunderschöne Kulisse und ansprechende Unterhaltung und können es kaum erwarten, für unsere einheimischen und internationalen Gäste unvergessliche Erlebnisse zu kreieren“, so Joan Jove, Managing Director für Südeuropa und Kanada bei McArthurGlen.