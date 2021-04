immo flash

MEC stellt auf New Work um

Neue Zentrale in Düsseldorf bezogen

Autor: Charles Steiner

© MEC

Die Coronapandemie hat die Arbeitswelt radikal verändert. Nicht, dass es die Trends wie New Way of Working zuvor noch nicht gab - aber die Krise brachte einerseits zutage, dass Homeoffice funktioniert und andererseits warf sie die Frage auf, wie man Mitarbeiter wieder zurück ins Büro bekommt. Das gilt auch für Immobilienunternehmen. Die MEC Metro-ECE Center Management etwa hat jetzt in Düsseldorf ihre neue Zentrale eingeweiht, die den neuen Arbeitswelten besonders Rechnung tragen soll. Das neue Büro basiert auf dem Konzept des Activity Based Working: Für jede Tätigkeit haben die Mitarbeiter fortan die Möglichkeit, die jeweils passende Arbeitsumgebung zu finden. Zudem können sie auch nach Corona bis zu zwei Wochentage flexibel vom Homeoffice aus arbeiten. „Mit dem neuen Raumkonzept setzen wir ein Signal, dass wir künftig noch offener und produktiver arbeiten wollen“, sagt MEC-COO Christian Schröder, „das bringt einen Gewinn für alle Beteiligten: Mehr Spaß beim Arbeiten, und mehr PS für unsere Kunden.“

Das neue Büro in der Fritz-Vomfelde-Straße 18 des Düsseldorfer Stadtteils Heerdt liegt unweit der bisherigen Zentrale. Diese wird wegen einer Umnutzung für einen Wohnkomplex im Sommer abgerissen.