MediaWorks in München verkauft

Projekt geht an Union Investment und Hines

Autor: Charles Steiner

© Adrian Beck

Im Rahmen einer Off-Market-Transaktion hat jetzt ein Joint-Venture aus Union Investment und Hines die Büroentwicklung MediaWorks im Münchner Werksviertel erworben. Dabei hält die Union Investment die überwiegende Mehrheit der Anteile, Hines ist Eigenkapitalpartner und der operative Entwickler vor Ort, wie die Union Investment via Aussendung mitteilt. Union Investment wird die Anteile in ihre beiden Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland und UniImmo: Europa ein bringen. Verkäufer der rund 96.000 m² großen Fläche sind von Blackstone verwaltete Immobilienfonds. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ankermieter mit einem langfristigen Mietvertrag ist die RF360 Europe GmbH, eine Tochter des US-Halbleiterherstellers Qualcomm.

Wie die Union Investment weiter ausführt, plant man mit Hines ein umfassendes Refurbishment des Bestands und eine Entwicklung hin zu einem Campus. „Das geplante Gesamt-Investment des Projektes inklusive der Projektentwicklung wird über eine Milliarde Euro umfassen. Nach dem Erwerb des bereits gut vermieteten Projektes Neue Balan 27 in direkter Nachbarschaft freuen wir uns, unser Engagement in München an diesem Standort auf dem größten und prominentesten Grundstück des aufstrebenden Werksviertels weiter auszubauen. Das Investment überzeugt in erster Linie durch enorme Entwicklungsmöglichkeiten, die wir durch das Refurbishment der leerstehenden Flächen kurzfristig vorantreiben möchten“, sagt Alejandro Obermeyer, Leiter Investment Management DACH bei Union Investment.