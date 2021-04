immo flash

Mehr Immo-Finanzierungen

Raiffeisen Wien steigert Volumen

Autor: Charles Steiner

Krisenzeiten befeuern die Flucht in Betongold - und zwar auch bei Privatkunden, die jetzt noch die Chancen nützen und sich eine Eigentumsimmobilie erwerben wollen, auch aufgrund der immer noch anhaltenden Niedrigzinsphase. Gerade Wohnbaufinanzierungen erfreuen sich in Krisenzeiten einer durchaus hohen Nachfrage. So verzeichnete die Raiffeisen Wien in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres gegenüber dem Vorjahresvergleich ein Plus von 28 Prozent. Bereits 2020 war das Wohnbaufinanzierungsvolumen im Privatkundenbereich im ersten Quartal um 27 Prozent höher als 2019, berichtet Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Auch bei den Finanzierungswünschen habe sich durch die Pandemie einiges verändert: Laut Raiffeisen Wien geht der Trend in Richtung längere Laufzeiten, fixen Zinssätzen und individuellen Kundenfinanzierungsformen.