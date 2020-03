immo flash

Metzger Reinberg erweitert sich

Karriere zum Tag: Philipp Gruber neu im Gewerbebereich

Autor: Charles Steiner

Der Covid‐19 Krise zum Trotz erweitert die Metzger Reinberg Gruppe ihr Team und hat Philipp Gruber für den Bereich Gewerbeimmobilien an Bord geholt. Gruber (33), der ein Jus Studium absolviert hatte, erweiterte sein Fachwissen anschließend bei heimischen Bauträgern und Maklerbüros. Zusätzlich absolviert er gerade sein Masterstudium in Immobilienmanagement an der FH Wien.

Damit ist Gruber laut dem Unternehmen genau der richtige Ansprechpartner, um bei der Metzger Reinberg Gruppe, seine Kompetenz im Gewerbebereich unter Beweis zu stellen. Die Zeichen bei der größten österreichischen Bewertungsgesellschaft stehen somit weiterhin auf Wachstum.

Das bestätigt auch der Geschäftsführer Wolfgang M. Fessl: „Wir suchen immer kluge Köpfe als Verstärkung und die Krise wird - hoffentlich bald - vorübergehen.“

