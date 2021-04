immo flash

Mezzalite startet mit Full Launch

Vermittlungsplattform für Mezzanine-Finanzierungen

Autor: Stefan Posch

Nach über 200 Vorregistrierungen erfolgte nun der planmäßige Full Launch von Mezzalite. Die digitale Vermittlungsplattform für Mezzanine-Finanzierungen „verkuppelt“ ab sofort Investoren und Immobilienentwickler in Österreich und Deutschland. Ende 2020 in Wien gegründet, spricht die digitale Vermittlungsplattform potenzielle Kapitalgeber, also professionelle Investoren, Family Offices und vermögende Privatpersonen, sowie Kapitalwerber, also Projektentwickler, an. Das digitale Matching soll dabei den früher oft sehr langwierigen Vermittlungsprozess vereinfachen.

„Michael Rohrmair und ich haben Mezzalite gegründet, weil wir davon überzeugt sind, dass Mezzanine-Kapital in der Immobilienfinanzierung immer mehr zum Standard wird“, erzählt Georg Stampfl, Geschäftsführer von Mezzalite. Mit Mezzalite könne man die Aufnahme und Vergabe von Mezzanine-Kapital deutlich erleichtern. „Dies senkt die Transaktionskosten und trägt dazu bei, dass bestehende Finanzierungslücken im Markt, die wir unter anderem bei kleineren Immobilienprojekten mit einem Finanzierungsbedarf zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Euro Mezzanine-Kapital sehen, künftig geschlossen werden können. Aber auch die Zeit zum Abschluss der Mezzanine-Finanzierung kann deutlich reduziert werden - und der Faktor Zeit spielt bei Projekten aller Größenordnungen meist eine große Rolle“, erklärt Stampfl.

Stampfl bestätigt, dass die Hemmschwelle bei Mezzanine-Neulingen - sowohl auf Investoren- als auch auf Kapitalgeber-Seite - noch immer vorhanden ist. Wieso das so ist, legt eine Umfrage von Mezzalite unter Kapitalgebern und -suchenden nahe: Demnach scheiterten bisher 50 Prozent der Verhandlungen, beispielweise weil das vermeintlich geeignete Projekt nicht zum Investmentprofil passte und/oder die Preisvorstellungen zu stark auseinandergingen. Das Fazit beider Seiten lautete, dass die Suche nach Mezzanine-Finanzierungspartnern zu wenig strukturiert und überaus mühsam sei.