immo flash

Mipim im September weiter auf Schiene

Entgegen Gerüchten in der Branche

Autor: Stefan Posch

In den vergangenen Tagen häuften sich Gerüchte innerhalb der Branche, dass auch die September-Ausgabe der Mipim abgesagt wird. Vonseiten des Messeveranstalters Reed Midem heißt es auf Nachfrage des immoflash, dass die Mipim wie geplant stattfinden wird. „Die Mipim Sptember Edition ist nicht abgesagt und wird am 7. bis 8. September in Cannes stattfinden“, heißt es dazu von der Reed Midem.

Die verkürzte Variante der Immobilienmesse ist als hybride Veranstaltung geplant. Im kommenden Jahr wollen die Veranstalter die Mipim dann vom 15. bis 18. März 2022 wieder in gewohnter Länge in Cannes austragen.